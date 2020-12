Balkanilla Kroatiassa on tapahtunut voimakas maanjäristys, jossa on kuollut ainakin viisi ihmistä.

Voimakkuudeltaan 6,4:n järistyksen keskus sijaitsi maan keskiosassa lähellä Petrinjan kaupunkia. Järistys on tuntunut pääkaupunki Zagrebin lisäksi Serbiassa, Itävallassa ja Sloveniassa. Sloveniassa suljettiin Krskon ydinvoimala varotoimena järistyksen vuoksi.

Tähän mennessä on vahvistettu, että järistyksessä kuoli 12-vuotias tyttö Petrinjan kaupungissa sekä neljä ihmistä läheisessä Glinan kaupungissa. Mediatietojen mukaan sairaalaan olisi viety 20 ihmistä, mutta lukemaa ei ole vahvistettu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on yksi Kroatian voimakkaimmista maanjäristyksistä vuosiin.

– Olemme vetämässä ihmisiä ulos autosta. Emme tiedä, ovatko he loukkaantuneita vai kuolleita, Petrinjan pormestari Darinko Dumbovic kertoi paikalliskanava N1:lle.

Hän kuvasi kaupungin olevan tällä hetkellä "yksi iso raunio".

– Täällä on yleinen paniikki ja ihmiset etsivät rakkaimpiaan. Etsimme ihmisiä ja pelastamme heidän henkiään. Ihmisiä on kuollut ja kateissa... Tämä on katastrofi, hän sanoi paikalliselle radiokanavalle.

Koronapotilaita siirrettiin järistyksen vuoksi

Pelastustyöntekijä etsii ihmisiä sortuneiden talojen raunioista pelastuskoiran kanssa. Kuva: ANTONIO BAT

Pelastustyöntekijät ja armeija etsivät parhaillaan ihmisiä raunioista. Lisäksi muun muassa kaupungin sairaalassa olleita koronapotilaita on siirretty toiseen kaupunkiin hoitoon.

Järistys myös katkoi sähköjä Petrinjassa ja Zagrebissa.

Euroopan komissio on luvannut Kroatialle tarvittaessa apua järistyksen uhrien auttamiseen.

Juttua täydennetty klo 20: lisätty tieto kuolleiden määrästä.