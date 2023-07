Poliisi tutkii epäiltyä väkivallantekoa Oslossa. Alustavien tietojen mukaan välikohtaus on saattanut liittyä kuvassa näkyvään anniskeluravintolaan sisään pääsemiseen. Kuva: Frederik Ringnes

Norjan pääkaupungissa Oslossa ainakin viisi ihmistä on saanut vammoja lauantai-iltana tapahtuneen väkivallanteon yhteydessä, kertoo Oslon poliisi. Ainakin yksi henkilö on saanut vakavia vammoja.

Poliisi on kertonut ottaneensa kiinni teosta epäillyn henkilön ja saaneensa haltuun viidakkoveitsen, jota epäillään tekovälineeksi. Epäilty on niin ikään loukkaantuneiden joukossa. Poliisin mukaan hän on saanut vammoja kiinnioton yhteydessä.

Poliisin alustavien tietojen mukaan Oslon keskustassa tapahtunut välikohtaus on saattanut alkaa erimielisyyksistä, jotka liittyivät anniskeluravintolan sisälle pääsemiseen.

Poliisin tietojen mukaan epäilty saattoi tuntea yhden uhreista ennalta.

Poliisi ei usko tapahtuneen liittyvän mitenkään kaupungissa järjestettyihin Pride-tapahtumiin.