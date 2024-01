Helsinki

Ilotulitteet ovat aiheuttaneet silmävammoja ympäri Suomea. Kuvituskuva. Kuva: Vappu Kallio

Koko maassa ainakin seitsemän ihmistä on loukannut silmänsä ilotulitteiden vuoksi niin, että tilanne on vaatinut sairaalahoitoa.

Yön aikana Husin silmätautien klinikalla on hoidettu kolmea vammautunutta. Husin silmäklinikan ylilääkäri Tero Kivelä kertoi STT:lle yhdeksän jälkeen aamulla, että neljäs potilas oli juuri saapunut tutkittavaksi.

Yksi vammautuneista on alle 10-vuotias lapsi. Tyyliltään maanrajassa pyörivä tulite oli kimmonnut lapsen silmään.

Toinen vammautunut on alle 18-vuotias ja kaksi nuoria aikuisia. Vammoista kolme on keskivaikeita eli vamma vaatii hoitoa tulevina viikkoina. Neljäs vamma on todennäköisesti lievä.

Yhden vamman aiheutti kepillä taivaalle ammuttava raketti, joka kaatui ja osui kasvoihin. Yksi loukkaantunut sai silmäänsä vikasuuntaan lähteneen raketin. Kivelän mukaan loukkaantunut oli katsellut tulitusta noin 22–25 metrin eli ihan asiallisen turvaetäisyyden päästä.

– Kukaan näistä neljästä ei ollut käyttänyt suojalaseja, kertoo Kivelä.

Vammautuneista ainoastaan yksi käsitteli ilotulitteita itse.

– Ainut, joka oli käsitellyt ilotulitteita, ei valitettavasti noudattanut käyttöohjeita, vaan sytytti sen kädestä ja sai lievän käsivamman ja osuman toiseen silmään.

Oulussa ei hoidossa silmäpotilaita

Turussa silmäpoliklinikalla on uudenvuodenyönä hoidettu kahta potilasta, jolla on ilotulitteesta aiheutunut silmävamma, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) silmäpoliklinikan päivystävä lääkäri Aate Rantanen.

– Tällaisia keskivaikeiksi luokiteltavia vammoja kyseessä, sanoo Rantanen STT:lle.

Tämä tarkoittaa, että kyseessä ei ole pelkkä pintanaarmu.

– Käytännössä ei vaadi leikkaushoitoa, ei ole sillä tavalla vaikea, mutta vaatii seurantaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) silmäkeskuksessa on ilotulitteen aiheuttaman vamman vuoksi hoidossa yksi ihminen.

Silmäkeskuksen päivystävä lääkäri Jonne Vartiainen kertoo STT:lle, että vamman vaikeusastetta on vaikea määritellä vielä tässä vaiheessa.

Vammautunut oli käsitellyt rakettia uudenvuodenyönä ilman suojalaseja.

Oulun yliopistolliseen sairaalaan ei ollut maanantaiaamuun mennessä tullut silmäpotilaita hoitoon ilotulitteiden vuoksi.

STT:llä ei ole tiedossa, onko Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella aiheutunut silmävammoja ilotulitteista.