Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennuksen keskiviikkona. Välikohtauksen yhteydessä kuoli viisi ihmistä kymmeniä loukkaantui.

Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo nostaneensa liittovaltion syytteet 13 ihmiselle keskiviikkoisesta kongressitalon valtausyrityksestä.

Syytettyjen joukossa on muun muassa mies, joka tunkeutui edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin työhuoneeseen. Hänestä levisi medioissa kuvia, joissa hän on nostanut jalkansa Pelosin työpöydälle.

Syytteen sai myös muun muassa 70-vuotias alabamalainen mies, jonka kongressitalon läheisyydessä olevasta autosta löydettiin aseita sekä 11 molotovin cocktailia. CNN:n mukaan turvallisuusviranomaisilta kesti useita tunteja huomata auto.

Donald Trumpin kannattajat olivat kongressirakennuksessa muutaman tunnin ajan iltapäivällä paikallista aikaa.

Muita syytteitä nostettiin esimerkiksi aseen hallussapidosta kongressin alueella, poliisin lyömisestä sekä kongressitaloon rynnimisestä.

Aiemmin muun muassa The Hill -uutissivusto on kertonut, että yli 50 ihmistä vastaan on nostettu syytteet paikallisella ja liittovaltion tasolla. Nyt julkistetut syytteet ovat liittovaltion tasolla, ja niistä voi seurata kovemmat rangaistukset.

Oikeusministeriö kertookin tiedotteessaan, että noin 40 ihmistä on aiemmin pidätetty ja asetettu syytteeseen.

Ministeriön mukaan pidätyksiä tehdään ja syytteitä nostetaan todennäköisesti vielä lisää, kun liittovaltion poliisi FBI jatkaa tapauksen tutkimista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan FBI ei kuitenkaan tutki ketään mahdollisesta yllyttämisestä tai kapinasta. Väistyvää presidenttiä Donald Trumpia on eri tahoilla vaadittu syytteeseen kannattajiensa yllyttämisestä kongressitalon valtaukseen.