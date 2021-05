Venäjällä ainakin 11 ihmistä on saanut surmansa kouluampumisessa Kazanissa maan keskiosassa, kertovat uutistoimistot viitaten paikallisiin lähteisiin.

Kuolleista yhdeksän on koulun oppilaita, kertoo uutistoimisto Tass. Kymmeniä ihmisiä on haavoittunut.

Kouluun hyökkäsi alustavien tietojen mukaan kaksi ihmistä, joista toinen, teini-ikäinen henkilö, olisi otettu kiinni. Toinen hyökkääjä linnoittautui kouluun, mutta hänet on viranomaistietojen mukaan nyt tapettu.

Vahvistamattomien tietojen mukaan koulussa olisi niin ikään tapahtunut räjähdys. Koulun ja läheisen lastentarhan oppilaat on evakuoitu.

– Olin luokassa. Kuulin ensin räjähdyksen ja sen jälkeen laukauksia, kertoi eräs koulun opettajista uutistoimisto Tassille.

Kazan on Tatarstanin tasavallan pääkaupunki. Tatarstanin johtaja Rustam Minnikhanov on saapunut paikalle. Koululle on myös lähetetty kymmenittäin hälytysajoneuvoja.

Kouluampumiset ovat verrattain harvinaisia Venäjällä, koska oppilaitoksissa on tiukat turvatoimet ja käsiaseiden hankkiminen on tiukasti säänneltyä.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on kertonut estäneensä kymmeniä kouluhyökkäyksiä viime vuosina. Viime vuoden helmikuussa FSB kertoi ottaneensa kiinni kaksi teini-ikäistä, jotka olivat hankkineet aseita ja omatekoisia räjähteitä hyökätäkseen kouluun Saratovissa.

Lokakuussa 2018 Krimin niemimaalla Kertshissä 18-vuotias hyökkääjä tappoi 20 ihmistä hyökättyään kouluun. Ampuja teki lopuksi itsemurhan.