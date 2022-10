Norjalainen toimintatrilleri on tehty Jo Nesbøn bestsellerin pohjalta. Pääkallonmetsästäjä ja taidevaras Rogerin (Axel Boyum) uudesta ryöstökohteesta tuleekin kova pala.

Jo Nesbø on kirjoittanut muutakin kuin suosittuja Harry Hole -dekkareita. Yksi herkkupaloista on Kukkulan kuningas , josta Morten Tyldum ohjasi onnistuneen sovituksen vuonna 2011. Samanniminen uutuussarja ei ole varsinainen uusintaversio, vaan ”Kukkulan kuninkaan inspiroima” kattaus vilppiä, mustan huumoria ja hoippuvaa tyylitajua.

Roger Brown (Axel Boyum) on nyt uransa aloitteleva huijari, joka hyvällä pokallaan ja tarkkaan suitulla olemuksellaan pääsee töihin isoon oslolaiseen rekrytointifirmaan. Koska äveriäs perhetausta on pelkkää luikuria, päätyy Roger hakemaan tienestejä taidevarkauksilla. Lyhyenläntä Roger on Nesbøn pohjoismainen vastine Patricia Highsmithin kirjojen Tom Ripleylle. Hänellekin tapahtuu ja sattuu.