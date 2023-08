Moderni yhteiskunta on monimutkainen palapeli. Asiat ovat harvoin yksinkertaisia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Päätöksenteossa on etukäteen mietittävä ja selvitettävä erilaisten ratkaisujen vaihtoehdot ja vaikutukset monelta kantilta.

Se on kuitenkin selvää, että monimutkaisessa maailmassa koulutus ja osaaminen on avaintekijä Suomen talouden menestykseen ja väestön hyvinvointiin. Osaamiseen kannattaa panostaa. Selvää on sekin, että nopeasti muuttuvassa työelämässä osaamista on työuran aikana päivitettävä ja joskus on hankittava jopa kokonaan uusi ammatti.