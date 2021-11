Jenni Liikaoja on kääntänyt kaikki kivet aikuisiän aknen parantamiseksi. – Aknen hoito on kokonaisvaltaista. Kun akuutin tulehduksen saa laantumaan, on enemmän voimavaroja laittaa muut elämän osa-alueet kuntoon.

Kuva: Mauri Ratilainen