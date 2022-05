Aikanaan oli vain suo, kuokka ja Jussi. Teknologisen kehittymisen myötä maatalous on muuttunut radikaalisti niistä ajoista. Vaikka teknologia on muuttanut tuotantomenetelmiä ja niiden aputoimintoja, on yksi asia pysynyt maataloudessa ennallaan. Se, että sitä tehdään luonnon ehdoilla.

Kylvökausi on edennyt meillä, maailman pohjoisimmilla viljelyalueilla, keskimääräisessä aikataulussa. Kylvöjen sujumisen kannalta tarvittavat tietojärjestelmät ovat toimineet hyvin ja häiriöittä.