Äimäraution ravirata oli Metal Capital -festivaalin järjestäjille, Samuli Lehtolalle (vas.), Timo Eskeliselle ja Aki Häkkiselle, ensimmäinen ja ainoa valinta tapahtumapaikaksi. Kuva: Teija Soini

Oulussa ensi kesäkuussa järjestettävä Metal Capital -festivaali julkaisi keskiviikkona toisen pääesiintyjänsä, yhdysvaltalaisyhtye W.A.S.P.:in. Yhtyeen oli alun perin tarkoitus esiintyä Oulussa jo syyskuussa, mutta maailmankiertue peruuntui koronaviruspandemian vuoksi.

– W.A.S.P. on ollut suunnannäyttäjä koko hevi- ja metalliskenelle. On aivan mahtavaa saada ensimmäisen vuoden pääesiintyjäksi tällainen pumppu, joka tulee ja näyttää, että melkein 40 vuotta on veivattu ja vieläkin lähtee, sanoo festivaalin promoottori Aki Häkkinen.