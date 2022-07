Suomi on tutkitusti yksi maailman vakaimmista ja turvallisimmista yhteiskunnista elää. Suomen kansalaisuutta voi perustellusti pitää etuoikeutena ja siitä voi olla hyvästä syystä ylpeä. Maamme menestystarinan resepti on rakentunut monille sellaisille hyveille, joita meillä on vanhastaan ymmärretty korostaa, kuten ahkeruus, säästäväisyys ja vastuullisuus. Nämä arvot kestävät edelleen aikaa.

Kun suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, sen kestävyys perustui ajatukselle, että enemmistö kansalaisista olisi valmiita ahkerasti työtä tekemällä vetämään yhteisiä vankkureita ja vähemmistö istuisi kyydissä palveluista nauttien. Toisin kuin nykyisin, tuolloin ei pelkästään korostettu ihmisten oikeuksia, vaan myös vastuuta ja velvollisuuksia.