Suomalaispartio liikkeellä panssaroidulla partioajoneuvolla Aibakissa Afganistanissa helmikuussa 2012. Loputkin suomalaiset Nato-johtoisissa operaatioissa toimineet krisiinhallintajoukot kotiutetaan Afganistanista syksyyn mennessä, kun Yhdysvallat vetää joukkonsa Afganistanista. Kuva: Markku Tölli /arkisto

Yhdysvallat vetää joukkonsa Afganistanista tasan kaksikymmentä vuotta New Yorkin ja Washingtonin terrori-iskujen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että loputkin amerikkalaiset joukot vedetään Afganistanista symboliseen syyskuun 11. päivään mennessä. Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta-operaatio siirtyy loppusuoralle ja myös Suomi tuo kriisinhallintajoukkonsa pois Afganistanista.

Sota Afganistanissa on tullut Yhdysvalloille kalliiksi, mutta terrorismia se ei ole poistanut. Nähtäväksi jää, miten epävakaaseen tilanteeseen Afganistan lopulta ajautuu, kun vieraat joukot poistuvat alueelta, miten käy naisten aseman ja minkälaisia pakolaisaaltoja on luvassa. Turvallisuustilanne maassa on nyt kovin heikko.