Helsinki

Afganistanista Suomeen evakuoidut ovat jättäneet noin 80 turvapaikkahakemusta, kertoi Maahanmuuttovirasto perjantaina. He ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä.

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on tällä hetkellä alhainen. Afganistanista evakuoitujen ryhmässä on ollut eri-ikäisiä ihmisiä ja useita perheitä. Joukossa on ollut myös lapsia, nuorimmat vauvoja. Ministerien perjantaisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että useimmat Suomeen saapuneet ovat naisia ja lapsia.

Suomessa evakuoitavien vastaanotosta vastaa Maahanmuuttovirasto.

Afganistanista evakuoidut ovat majoittuneet aluksi vastaanottokeskuksiin, kunnes heille on myönnetty oleskelulupa. Evakuoitujen joukossa on ollut myös yksin maahan tulleita alaikäisiä, jotka on majoitettu erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuihin yksiköihin.

Alussa Suomeen tulleille on tehty myös koronatestit, ja maahantulijat ovat 10 päivää karanteenissa. Maahanmuuttovirasto vastaa myös Suomeen saapuvien afganistanilaisten oleskelulupien käsittelystä. Oleskelulupien myöntämisen jälkeen he siirtyvät kuntiin.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että sosiaali- ja terveydenhuolloissa on varauduttu kriisin keskeltä tulevien vastaanottamiseen ja auttamiseen.

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys ja Helsingin- ja uudenmaan sairaanhoitopiiri vastaavat kiireisistä asioista lentokentällä. Myös esimerkiksi Punaisen Ristin kanssa tehdään yhteistyötä.

Sarkkisen mukaan myös Suomessa asuville afgaanitaustaisille ihmisille on tarjolla keskusteluapua.

Lue lisää: Orpo pitää pa­ko­lais­aal­toa Af­ga­nis­ta­nis­ta to­den­nä­köi­se­nä – Eu­roop­pa val­mis­tau­tu­nut huo­nos­ti uuteen krii­siin