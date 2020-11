9-vuotias Abdul käsittelee lampaan villaa mattojen kutomista varten Faryabin provinssissa, Afganistanissa.

Afganistanin avunantajamaat kokoontuvat maanantaina kansainväliseen apulupauskonferenssiin. Avun tarve Afganistanissa on kasvanut ja rauhanneuvotteluissa ei ole vielä tapahtunut merkittävää edistystä.

Apulupauskonferenssin järjestävät Suomi, Afganistanin hallitus ja YK. Konferenssin tarkoituksena on varmistaa Afganistanin kehitystä ja vakautta edistävien sitoumusten jatkaminen.

Humanitaarisen avun tarpeessa olevien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Viime vuoden alussa arvioitiin 6,3 miljoonan ihmisen olevan avun tarpeessa. Osin koronapandemian takia määrä on nyt kasvanut 14 miljoonaan, joista lapsia on noin puolet.

Lähes 6000 siviiliä tapettu tai haavoittunut yhdeksässä kuukaudessa

Tilanteen vakavuutta osoittaa myös se, että lähes 6000 siviiliä on YK:n tietojen mukaan tapettu tai haavoittunut tämän vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.

Kuolleista lähes kolmannes on lapsia. Vaikka uhrien määrä onkin pienentynyt viime vuodesta, on Afganistan yhä maailman vaarallisimpia paikkoja lapsille.

Ainakin 26 025 lasta on kuollut tai vammautunut vuosien 2005 ja 2019 välisenä aikana. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin viisi lasta on tapettu tai haavoittunut jokaisena päivänä viimeisen 14 vuoden aikana.

– Afganistanissa väkivaltaisuudet eivät ole laantuneet huolimatta syyskuussa Qatarissa käynnistyneiden rauhanneuvotteluiden. Siviileihin kohdistuneet iskut jatkuvat ja kymmenien lasten raportoidaan nyt kuolleen tai haavoittuneen viikoittain, toteaa Pelastakaa Lapset -järjestön ohjelmajohtaja Anne Haaranen tiedotteessa.

Vaarana, että varhaiset avioliitot yleistyvät

Jo ennen koronapandemian rajoitustoimia Afganistanissa oli Haarasen mukaan 3,7 miljoonaa lasta, jotka eivät olleet käyneet koulua.

– Sukupolvi toisensa jälkeen ei ole kokenut muuta kuin konfliktia. Sen lisäksi että lapsilta evätään turvallinen lapsuus, he myös menettävät tulevaisuutensa, Haaranen sanoo.

Kun yhä useampi perhe kamppailee toimeentulonsa kanssa, on Haarasen mukaan vaarana, että haitallinen lapsityö ja varhaiset avioliitot yleistyvät. Haarasen mukaan on selviä merkkejä siitä, että yhä useampi lapsi altistuu sekä kotiväkivallalle että sukupuolittuneelle väkivallalle.

Avustussuunnitelmasta tänä vuonna katettu 1,1 miljardia euroa

YK:n Afganistania koskevan avustussuunnitelman toteuttaminen edellyttäisi pelkästään tänä vuonna 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tästä summasta vain 45 prosenttia on katettu. Monet avunantajien aiemmin tekemät sitoumukset ovat umpeutumassa vuodenvaihteessa.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa avuantajilta tahtoa Afganistanin tukemiseen. Varoja tarvitaan niin rauhanpyrkimysten edistämiseen kuin hätäapuun ja kehitysohjelmien toteutukseen.

– Suomi on tähän mennessä osoittanut kiitettävää aloitteellisuutta ja vastuunkantoa. Suomen pitää nyt yhdessä muiden avunantajien kanssa sitoutua antamaan jatkossakin kipeästi tarvittavaa tukea Afganistaniin, Haaranen vetoaa.

Aliravitsemuksen ennaltaehkäisy tärkeää

Afganistanin apulupauskonferenssiin liittyen Pelastakaa Lapset järjesti maanantaina 16. marraskuuta UNICEFin, World Visionin ja Global Coalition to Protect Education from Attack:in kanssa sivutapahtuman, jossa keskityttiin koulutuksen mahdollistamiseen ja lasten suojeluun konfliktissa.

Ruotsin ja Norjan tukemassa tilaisuudessa nostettiin esille seuraavat asiat. Ensinnäkin opetusalan tukea Afganistanille tulisi kasvattaa, jotta maassa voidaan taata turvallinen ja hyvä koulutus myös niille 3.7 miljoonalle lapelle, jotka eivät tällä hetkellä ole koulussa.

Toiseksi terveysalan tukeen pitäisi sitoutua pitkäjänteisesti. Painopisteenä tulisi olla aliravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito osana perusterveydenhuoltoa.

Kolmanneksi lasten suojeluun tarkoitettua tukea tulisi priorisoida Afganistanin lasten kasvavat tarpeet huomioiden sen kerrannaisvaikutusten vuoksi. Tuki mahdollistaisi myös osaltaan lastensuojelua koskevan lainsäädännön toteuttamista ja jalkauttamista.

Pelastakaa Lapset kehottaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan rauhanprosessia kaikin tavoin, jotta tulevat sukupolvet voisivat kasvaa turvallisissa olosuhteissa, ilman jatkuvaa pelkoa väkivallasta.