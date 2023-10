Kuva: STRINGER

Afganistanissa yli 1 000 ihmistä on kuollut maata eilen ravistelleessa maanjäristyksessä, maan hallitus kertoo.

Uhriluku voi edelleen nousta, sillä ihmisiä on kerrottu olevan loukussa romahtaneiden talojen raunioissa ja alueella on tapahtunut runsaasti maanvyörymiä.

– Valitettavasti uhriluku on erittäin suuri. Odotamme, millaisiksi lopulliset luvut osoittautuvat, Taleban-hallinnon tiedottaja Bilal Karimi kertoi aikaisin tänään.

Järistys tapahtui Heratin kaupungin lähellä Afganistanin länsiosassa. Järistyksen voimakkuus oli 6,3. Maanjäristystä seurasi useita jälkijäristyksiä.

Satoja taloja tuhoutunut ja vaurioitunut

Heratin kaupungissa asukkaat pakenivat kodeistaan, kouluistaan ja työpaikoiltaan ensimmäisen järistyksen alkaessa. Metropolialueella on raportoitu vain vähän kuolonuhreja. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin kertonut yli 600 talon tuhoutuneen tai vaurioituneen Heratin maakunnan alueella.

– Talot romahtivat heti ensimmäisessä järistyksessä, kertoi paikallinen asukas Bashir Ahmad, 45, AFP:lle.

– Talojen sisällä olleet hautautuivat raunioihin. On perheitä, joista emme ole kuulleet mitään.

Nek Mohammad, 32, kertoi AFP:lle olleensa töissä ensimmäisen järistyksen iskiessä lauantaina aamupäivällä.

– Tulimme kotiin ja näimme, ettei mitään ollut jäljellä. Kaikki oli muuttunut hiekaksi, hän sanoi.

Edellisestä vakavasta järistyksestä vain reilu vuosi

Afganistan kärsi jo ennen maanjäristystä humanitaarisesta kriisistä. Kansainvälistä apua on vähennetty Taleban-äärijärjestön palattua maassa valtaan kaksi vuotta sitten.

Lisäksi Afganistanissa on jo vuosia jatkuneen kuivuuden takia menetetty satoja ja karjaa.

Maanjäristykset ovat alueella yleisiä. Kesäkuussa 2022 Pakistanin rajan läheisyydessä tapahtuneessa maanjäristyksessä kuoli yli tuhat ihmistä. Kymmenettuhannet jäivät tuolloin kodittomiksi.