Liiganousua jahtaavan AC Oulun viimeinen kotiottelu on dramaattisesti siirretty koronaviruksen vuoksi vain alle vuorokautta ennen oletettua alkuvihellystä. AC Oulun vastustaja MP on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Tiistai-iltana pelatussa MP:n ja KTP:n välisessä ottelussa pelikentällä mukana olleella henkilöllä on todettu koronavirus. Koska kaikkien pelaajien koronatestien tulokset eivät ehdi tulla ennen lauantaita, AC Oulun ja MP:n ottelu siirtyy myöhempään ajankohtaan. Samoin siirtyy nousukamppailun toinen olennainen ottelu eli Jaro–KTP, koska myös Kotkan joukkue on altistunut koronavirukselle.

– Joukkuetta ei ole asetettu karanteeniin, mutta se on mahdollisesti altistunut. Koko joukkue testataan viikonlopun aikana, MP:n joukkueenjohtaja Mika Korpela sanoo.

Jos pelaajien testit osoittautuvat negatiivisiksi, AC Oulu–MP pelataan Raatissa keskiviikkona 28. lokakuuta.

– Hirveä säätöhän tässä on nyt päällä. Sanan leviäminen ottelun siirrosta olisi tärkein juttu. Toki olemme paikalla Raatissa, jos joku sinne tulee, AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen kertoi tuoreeltaan.

Meriläisen mukaan ostetut liput käyvät, kun ottelu pelataan.

– Hyvitämme myös liput, jos katsoja ei pääse paikalle. Toivottavasti kaikilla riittää nyt ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Totta kai tällaisessa tilanteessa pitää mennä terveys edellä. Emme voi leikkiä näiden asioiden kanssa, Meriläinen kommentoi.

Jos testeissä löytyy koronavirusta, ottelun aikataulu on arvoitus. Seurat ovat toistaiseksi päättäneet, että Ykkönen päättyisi 31. lokakuuta.

Esimerkiksi KTP:lla on jo tulevalla viikolla yksi rästiottelu normaalin päätöskierroksen lisäksi.

Kun AC Oulu sai tiedon asiasta, joukkue oli harjoittelemassa Raatissa ja valmistautumassa lauantain koitokseen.

Ykkösessä pelataan tällä kaudella 22 ottelua. AC Oulu on pelannut 20 ottelua ja saanut 44 pistettä. 19 ottelua pelannut KTP on kerännyt 41 pistettä. Nousutaistelussa on mukana myös Jaro, jonka pistemäärä 20 ottelusta on 41.

Päivitetty klo 16.29: Korjattu, että MP ei ole asetettuna karanteeniin vaan mahdollisesti altistunut. 16.32: Lisätty MP:n joukkueenjohtajan kommentti.