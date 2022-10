Riku Selander on pelannut koko liigakauden vakuuttavasti. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

AC Oulun liigajoukkueen luottopelaajaksi noussut Riku Selander, 27, on tehnyt vuoden jatkosopimuksen seuran kanssa. Selander on kuulunut AC Oulun avauskokoonpanoon koko kauden ajan. Hän on pelannut oikeana laitapuolustajana ja keskikentän pohjalla 23 liigaottelussa.

Helsinkiläinen tykitti kauden avausottelussa uransa ensimmäisen liigamaalin komealla kaukolaukauksella VPS:n verkkoon.