AC Oulu tiedotti perjantaina vielä kesän viidennestä lainahankinnastaan. 25-vuotias hyökkääjä Usman Sale siirtyy oululaisjoukkueeseen KuPS:n miehistöstä.

Nopea hyökkääjä on pelannut KuPS:ssa kausilla 2020 ja 2021 yhteensä 23 liigaottelua, joissa hän on tehnyt kolme maalia. Tällä kaudella Sale on pelannut vain neljässä ottelussa.

– Tällä kaudella KuPS:ssa peliaika on jäänyt vähäiseksi. Hän on nopea, vahva ohittaja ja hyvä prässäämään, AC Oulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen kertoo tiedotteessa.

Nigerialainen on aiemmin pelannut Norjan kahdella ylimmällä sarjatasolla Viking Stavangerin väreissä.

– Sale on yksi liigan nopeimmista pelaajista, ja siten saamme uhkaa vastustajan selustaan. Hän pystyy pelaamaan keskellä ja laidassa. Sale on myös atleettinen pelaaja, päävalmentaja Jyrki Ahola kommentoi.

Sale on pelikelpoinen heti lauantaina, kun AC Oulu kohtaa HJK:n Raatissa.