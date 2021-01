Nikolas Saira ei ehtinyt olla AC Oulun debyytissään kentällä kuin viitisen minuuttia, kun hän iski pallon RoPS:n verkkoon. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Liigakauden alkuun on vielä kaksi ja puoli kuukautta. Ensimmäisen harjoitusottelun jälkeen ei ole koskaan johtopäätösten aika. AC Oulu ja RoPS kohtasivat lauantaina Heinäpään uudessa jalkapallohallissa.

2–0-tulos on sinänsä toissijainen, mutta se alleviivaa, miten pohjoisen päällikkyys on toistaiseksi valunut Ouluun. AC Oulun liigajoukkue on kasassa, kun taas RoPS:n Ykkösen ryhmä on vasta rakentumassa.