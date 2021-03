Eemeli Keräsen ylioppilaskirjoitusurakka on jo loppusuoralla. Kuva: Susanna Eksymä

Huojentuneen oloisia, maski- ja visiirikasvoisia Oulun lyseon lukion abiturientteja valuu ulos yksi toisensa jälkeen Luovin liikuntasalista maanantai-iltapäivänä. Takana on yksi parhaillaan käynnissä olevien kevään ylioppilaskirjoitusten koitoksista, vieraan kielen pitkä oppimäärä.

– Olen kirjoittanut englannin jo kertaalleen, mutta se meni odotettua huonommin ja siksi olin nyt uusimassa. En osaa oikein sanoa, miten tällä kertaa meni. Kai ihan ok, kommentoi verekseltään abiturientti Eemeli Keränen.

– Tavoitteena on kirjoittaa niin hyvin, että pääsen suoraan todistuksella yliopistoon, hän kertoo.

Yhtä outo kuin on ollut koko viimeinen lukiovuosi, on ollut Keräsen mukaan myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen.

– En saanut opiskeltua etänä käytyjä kursseja yhtä tarkasti kuin normaalisti ja niiden kertaamisessa ennen yo-koetta on ollut kova homma. On harmittanut, ettei esimerkiksi kirjastoon ole voinut mennä lukemaan, sillä pystyn keskittymään siellä paremmin kuin kotona, Keränen sanoo.

Myös Lyseon lukion abiturientti Jasmin Tikkala kokee etäopiskelun olleen lähiopiskelua hankalampaa.

– Erityisesti viime keväänä etänä käytyjen kurssien kertaaminen yo-kokeisiin on ollut vaikeampaa kuin koululla käytyjen, lääkikseen lukion jälkeen tähtäävä Tikkala sanoo.

Kotona jumissa

Ylioppilaskokelaille suositeltiin omaehtoista kahden viikon karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia, sillä sairaana tai karanteeniin altistumisen vuoksi määrätyillä kokeeseen ei ole asiaa.

Eemeli Keränen myöntää, että ajatus koronaan sairastumisesta tai sille altistumisesta toi lisäjännitystä jo valmiiksi stressaavaan elämäntilanteeseen.

– Seurauksena olisi voinut olla valmistumisen ja sen myötä myös armeijan lykkääntyminen. Totesin, että parempi pysytellä ennen kirjoituksia kotona kuin odotella puoli vuotta, että saa lakin päähänsä.

Myös Jasmin Tikkala on pelannut varman päälle.

– Kokoajan on ollut takaraivossa, että entä jos. Olen minimoinut sosiaaliset kontaktit ja jättäytynyt pois harrastuksista. En halua ottaa riskiä.

Vastapainoa lukemiselle kaverukset ovat hakeneet ulkoilusta.

Tikkala on nollannut päätään hiihtoladuilla ja Keränen ratalaskun parissa Ruskotunturilla. ”Kotona jumittaminen” on saanut Keräsen myös tarttumaan kitaraan.

– Ajatus huhtikuun penkkareista on myös piristänyt mieltä ja auttanut jaksamaan, hän sanoo.

Tavallisesti ennen lukulomaa järjestetyt penkinpainajaiset päätettiin siirtää jo joulukuussa kouluilla järjestettäväksi 13. huhtikuuta.

– Eniten harmittaa se, että rekka-ajelua ei järjestetä, olen odottanut sitä pitkään. Ehdin hankkia jo asunkin, Jasmin Tikkala harmittelee.

Osa Oulun kouluista on jo ilmoittanut peruvansa penkkarit kokonaan.

– Tässä vaiheessa ei auta kun pidellä peukkuja, ettei Lyseo tee samoin, Keränen toteaa.

Hän pitää penkkariperinnettä tärkeänä siirtymäriittinä.

– Juhla on meille abeille se viimeinen yhteinen seikkailu ennen teiden erkanemista.

Vaakalaudalla myös ylioppilasjuhlat

Vaakalaudalla ovat paitsi penkkarit, myös ylioppilasjuhlat.

– Huonoltahan se tilanne näyttää juhlien kannalta. Vaikea uskoa, että isompia juhlia pystytään järjestämään lähiaikoina, Keränen ennustaa.

– Vaikka lakitustilaisuutta ei voitaisi pitää, toivottavasti kuitenkin sukulaiset pääsisivät juhlistamaan valmistumistani. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvin epävarmaa, mikä tilanne kesäkuun alussa on. Viime kevään ylioppilasjuhlat järjestettiin syksyllä, saa nähdä onko meidän kohtalo sama, Jasmin Tikkala aprikoi.

Paljosta paitsi

Nuorten on sanottu olevan korona-ajan suurimpia kärsijöitä.

– En lähtisi luokittelemaan, kuka kärsii tästä tilanteesta eniten. Sellainen fiilis kuitenkin on, että korona on syönyt yhden vuoden pois elämämme parhaasta ajasta, Jasmin Tikkala myöntää.

– Kyllä tässä on jääty paljosta paitsi, Keränen komppaa.

Hän on pahoillaan myös ensimmäisen vuoden opiskelijoiden puolesta.

– He eivät välttämättä ehtineet tutustua kunnolla toisiinsa ennen etäkoulun alkua. Olo on helposti yksinäinen, etenkin jos on muuttanut opiskelemaan uuteen kaupunkiin.