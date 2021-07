Liminka

Aapo Salonen ohjasi Anna-Leena Härkösen Häräntappoaseen Liminkaan. Se on Salosen elämän isoin ohjaustyö. "On se hurjaa ajatella nyt, että sitä lähti tekemään", hän sanoo. Kuva: Tiina Wallin

Limingan taidekoulun vehreällä pihamaalla on kesäisen leppoisaa ja hiljaista, kunnes oppilasasuntolana toimivasta Arvolasta päin astelee pitkin koivukujaa teatterilinjan opiskelija Aapo Salonen. Hänellä on kiireetön aamu, sillä Salosen ohjaaman Häräntappoaseen esitys on vasta illalla.

Anna-Leena Härkösen esikoisromaaniin perustuva esitys on Limingan kesäteatteritapaus. Esitys kertoo huumaavasta nuoruudesta ja Torvenkylän jengin tulevaisuuden haaveista.