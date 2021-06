Hailuoto

Hailuodon laskenta valmistui kuntavaaleissa ensimmäisenä. Keskusta on jatkossakin suurin ryhmä kahdeksalla paikalla. Muutosta nykyiseen valtuustoon on kaksi paikkaa. SDP menettää yhden paikan ja saa läpi kaksi. Vasemmistoliitto ei saanut ainoaa ehdokastaan läpi, joten menetys on kaikkiaan kaksi paikkaa.

Voittajia ovat Perussuomalaiset, Kokoomus ja Vihreät. Kokoomus ja perussuomalaiset kasvattavat paikkamääränsä kolmeen. Lisäystä on kaksi paikkaa. Vihreät nousevat ensimmäistä kertaa yhdellä valtuutetulla mukaan päätöksentekoon.