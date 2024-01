Klo 23.21: Lopulliset tulokset selvillä

Lopulliset tulokset ovat nyt selvillä, kun kaikki äänet on laskettu. Stubb kokosi lopulta 27,2 prosenttia äänistä, kakkoseksi sijoittunut Haavisto 25,8 prosenttia. Kolmanneksi tullut Halla-aho keräsi 19 prosentin äänisaaliin.

Klo 22.56: Rehn Oulun vaalipiirin valinta

Jos Oulun vaalipiirillä olisi valta, selvä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittaja olisi keskustan ja valitsijayhdistyksen Olli Rehn. Tasan neljännes vaalipiiristä äänesti häntä.

Toiselle kierrokselle Oulun vaalipiiristä valittaisiin perussuomalaisten Jussi Halla-aho, joka sai 22,4 prosenttia vaalipiirin äänistä. Aivan hänen kantaansa imaisi kuitenkin vihreiden ja valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto, jonka ero Halla-ahoon oli vain 0,3 prosenttiyksikköä. Haaviston saama ääniosuus oli 22,1 prosenttia.

Klo 22.54: Halla-aho uskoo, ettei valinta toisella kierroksella ole helppo

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho uskoo, ettei toisen kierroksen ehdokasvalinta ole perussuomalaisia äänestäneille helppo tai itsestään selvä. Halla-ahon mukaan toiselle kierrokselle menevät ehdokkaat ovat aika lähellä toisiaan niissä kysymyksissä, jotka erottavat voimakkaimmin perussuomalaisia muista puolueista Suomessa ja Halla-ahoa muista presidenttiehdokkaista.

– Nämä jäljelle jääneet ehdokkaat ovat aika lähellä toisiaan meidän näkökulmastamme, ja siinä mielessä valinta ei ole perussuomalaisia äänestäneille ihmisille ainakaan mitenkään helppo tai itsestään selvä, sanoi Halla-aho sunnuntai-iltana.

Toisella kierroksella ei ole ilmeistä vaihtoehtoa.

– Varmasti jokainen perussuomalaisia äänestänyt pohtii omalla kohdallaan sen, että minkälaiset asiat painavat puntarissa eniten.

Klo 22.45: Halla-aho piti kiitospuheensa

– Demokratia ei aina tuota maan ja kansan kannalta parhaita tuloksia, mutta demokratian vahvuus on siinä, että enemmistö saa aina sitä mitä tilaa, Halla-aho sanoi Ylen lähetyksessä.

Klo 22.40: Myös Haavisto piti kiitospuheensa

– Ollaan tehty todella hieno tulos. Tämä on todella hieno hetki lähteä toiselle kierrokselle, Haavisto iloitsi Ylen lähetyksessä.

Klo 22.35: Stubb piti voittopuheensa

– Tiedättekö mitä? Se kisa alkaa vasta nyt, Stubb sanoi kiitospuheessaan Ylen lähetyksessä.

Klo 22.24: Stubb seuraaviin kampanjaviikkoihin samoilla eväillä

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo, että Alexander Stubbin (kok.) seuraavaan kahteen kampanjaviikkoon lähdetään samantyyppisillä eväillä kuin tähänkin asti, mitkään perusasiat eivät hänen mukaansa muutu.

Stubb ja Pekka Haavisto (vihr.) jatkavat presidentinvaalien toiselle kierrokselle.

Kokko uskoo, että toisella kierroksella kuullaan laadukasta ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Hän kehottaa kaikkia nauttimaan siitä.

Klo 22.23: Stubb arvioi, ettei Haavisto vaikuta hänen kampanjaansa

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb arvioi, ettei hänen kampanjaansa vaikuta paljoa se, että toisella kierroksella vastaan tulee vihreiden tukema valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto.

– On aina ollut tapana tehdä oma kampanja, ei vilkuilla sivuille. Olipa tullut vastaan ketä tahansa toisella kierroksella, tiedän että tulee olemaan rakentava, sivistynyt ja hyvä keskustelu vaikeista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

Stubb arvioi, että hänen ja Haaviston linjat ovat samantyyppisiä, ja hän uskoi, että toisella kierroksella käydään hyvää keskustelua.

– Pekan kanssa tunnemme toisemme varmaan 20 vuoden takaa suunnilleen, olemme tehneet paljon rauhanvälitystä, varmaan linjat aika samantyyppisiä. Olen ihan varma siitä, että meillä tulee ihan hyvät keskustelut.

Kun äänistä oli laskettu yli 99 prosenttia, Stubb oli etenemässä toiselle kierrokselle kärkiehdokkaana 27,1 prosentilla. Haaviston äänisaalis oli 25,8 prosenttia.

Klo 22.06: Purran mukaan taktinen äänestäminen näytteli suurta roolia

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan taktinen äänestäminen näytteli presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella suurta roolia. Tämä on Purran mukaan nähtävissä etenkin siinä, että SDP:n ehdokkaan Jutta Urpilaisen osuus äänistä jäi niukaksi samaan aikaan kun valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema Pekka Haavisto pääsi toiselle kierrokselle.

Purra sanoi toivoneensa, että perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho olisi päässyt toiselle kierrokselle. Purra sanoi olevansa kuitenkin tyytyväinen siihen, että perussuomalaiset tekivät historiansa ylivoimaisesti parhaan tuloksen presidentinvaaleissa.

Klo 21.57: Kärkikaksikko jyrää toiselle kierrokselle

Kärkikaksikko Stubb–Haavisto jyrää vääjäämättömästi toiselle kierrokselle. Kun äänistä on laskettu 98,6 prosenttia, Stubbin kannatus on 27,1 ja Haaviston 25,7 prosenttia. Kolmantena oleva Halla-aho on kerännyt 19 prosentin äänipotin.

Haavisto ja Stubb onnittelivat toisiaan hyvistä äänipoteista. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Klo 21.48: Äänestysprosentti huomattavasti viime vaaleja korkeampi

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen kotimaan äänestysprosentti on 74,9. Toiselle kierrokselle ovat jatkamassa kokoomuksen Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema Pekka Haavisto.

Edellisessä presidentinvaalissa ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 69,9. Tuolloin istuva presidentti Sauli Niinistö oli selvä ennakkosuosikki ja pyrki toiselle kaudelle.

Vuonna 1994 ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti kotimaassa oli jopa yli 82 prosenttia. Silloin toiselle kierrokselle selvisivät Martti Ahtisaari ja Elisabeth Rehn.

Klo 21.41: Andersson kertoo ihmisten estäneen Halla-ahoa pääsemästä toiselle kierrokselle

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Li Andersson arvelee, että moni vasemmistoliiton kannattaja on tyytyväinen siihen, että vihreiden tukema valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto on voittamassa perussuomalaisten Jussi Halla-ahon.

– Olen saanut paljon palautteita ihmisiltä, jotka ihan rehellisesti ja suoraan ovat kertoneet, että ovat äänestäneet sen mukaan, että haluavat estää Jussi Halla-ahon pääsyn toiselle kierrokselle, Andersson kertoi tulosillassa.

Andersson arvioi, ettei toiselle kierrokselle etenevien Haaviston ja kokoomuksen Alexander Stubbin välillä ole suuria turvallisuuspoliittisia linjaeroja.

– Ajattelen, että toisella kierroksella on tärkeää, että ehdokkaat myös tuovat eroja esille, jotta kaikki tietävät, mitä äänestävät.

Klo 21.28: Haavisto kahmi ääniä Oulun keskustasta, Rehn kauempaa kaupungin alueella

Klo 21.19: Rehn Oulun vaalipiirin kärjessä

Rehn miehittää tällä hetkellä Oulun vaalipiirin suosituimman ehdokkaan paikkaa 24,9 prosentin äänisaaliillaan. Haavisto on toisena 22,2 prosentilla vain kymmenyksen Halla-ahoa edellä. Stubb puolestaan on neljäntenä 20,1 prosentin kannatuksellaan.

Klo 21.14: Harkimo ei hyppinyt tasajalkaa

Liike nytin presidenttiehdokas Harry Harkimo ei peitellyt pettymystään tulokseensa.

– Harmittaahan se. Luuletko, että olen tyytyväinen, en hypi tasajalkaa, Harkimo vastasi toimittajan kysymykseen siitä, mikä on Harkimon pettymyksen taso.

Aiemmin illalla Harkimo sanoi kannatuksensa olevan "huono luku" ja toivoi sen paranevan.

Harkimo myös sanoi kärkiehdokkaiden eron muihin olevan niin suuri, ettei hän usko sen enää muuttuvan illan aikana. Hän kuitenkin arveli, että varsinaisen äänestyspäivän aikana annetut äänet kaventavat kärkiehdokkaiden välisiä eroja. Hän sanoi pettyneensä omaan äänisaaliiseensa.

– Olin kuvitellut, että saisin vähän enemmän ääniä ja että joku muukin olisi saanut enemmän ääniä, mutta aika vähille on mennyt. Kyllä se on keskittynyt noihin kolmeen ensimmäiseen nuo äänet.

Klo 21.05: Ylen ennuste julki, Stubb ykkönen

Yle julkaisi yhdeksän jälkeen ennusteensa, jonka mukaan Stubb voittaisi vaalien ensimmäisen kierroksen 27,3 prosentin kannatuksellaan. Haavisto on toinen 25,8 prosentin kannatuksellaan, Halla-aho puolestaan kolmas 18,6 prosentilla.

– Kiitollisuudentunne ja tietty nöyryys tulee tuloksen myötä, Stubb kommentoi Ylelle.

– Valtavan hyvä tulos, neljännes äänistä tässä vaiheessa. Olen valtavan kiitollinen kaikille, jotka ovat lähteneet äänestämään, Haavisto sanoi.

– Pakkohan tähän tulokseen on olla tyytyväinen, vahvistaa melko hyvin viimeisiä gallupeja. Tulos on varmasti paljon korkeampi mitä omat odotuksemme olivat vielä muutama kuukausi sitten, Halla-aho totesi.

Klo 20.59: Stubb jatkaa kärjessä, Halla-aho saanut pari prosenttia lisää

Stubb jatkaa äänestystilanteen kärjessä 27,4 prosentin kannatuksellaan, kun ääniä on laskettu 80 prosenttia.

Haavisto on yhä kakkosena 25,2 prosentin äänimäärällä. Yhä kolmantena oleva Halla-aho on nostanut kannatustaan reilulla kahdella prosentilla lukemiin 18,5. Rehn (15,7 prosenttia) on yhä neljäntenä, mutta on jäänyt Halla-ahosta lisää.

Klo 20.46: Rehn uskoo kiriinsä

Kello 20:n ääntenlaskentatilanteessa neljänneksi eniten ääniä saanut valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokas Olli Rehn sanoi vaalivalvojaisissa, että kolmantena oleva Jussi Halla-aho (ps.) on vielä kirittävissä ohi.

Rehn oli saanut äänistä 15,6 prosenttia, kun runsaat 66 prosenttia äänistä oli laskettu. Halla-aho oli Rehniä runsaan prosenttiyksikön edellä.

– Mitalisijoista kisataan, Rehn sanoi.

– Luotan siihen, että vaalipäivänä on tullut hyvin ääniä. Mihin se riittää, se jää nähtäväksi.

Rehn ei ottanut kantaa siihen, miten keskustan kannattajien ennakkoäänestystaipuvaisuus voisi vaikuttaa lopulliseen äänisaaliiseen.

Rehn näkee, että hänen kampanjansa on ollut nousujohtoinen.

Keskustan vaalivalvojaisissa Oulussa jännitettiin Olli Rehnin kannatusta.

Klo 20.45: Aaltola aikoo keskittyä leipätyöhönsä

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Mika Aaltola (sit.) sanoo, ettei hänellä ole pienintäkään aikomusta lähteä eurovaaleihin. Aaltola sanoo kiinnittävänsä nyt huomiota leipätyöhönsä.

Aaltola on ollut vaalikampanjan aikana virkavapaalla Ulkopoliittisen instituutin johtajan tehtävästä.

Puoli yhdeksän aikaan illalla Aaltolan osuus lasketuista äänistä liikkui alle kahdessa prosentissa. Ääntenlaskenta oli kesken.

Klo 20.28: Vaaliuurnat avattiin iltakahdeksan jälkeen

Vaalipäivän äänten laskeminen on alkanut. Oulussa Ympäristötalolla vaaliuurnat avattiin iltakahdeksan jälkeen.

Lue myös: Ään­ten­las­ken­ta on tark­kaa, mutta suo­ra­vii­vais­ta työtä – Ym­pä­ris­tö­ta­lol­la pääs­tiin no­peas­ti las­ken­taan käsiksi

Vaaliuurnat avattin Ympäristötalolla iltakahdeksan jälkeen.





Klo 20.25: Vihreiden vaalivalvojaisissa Oulussa ilo oli ylimmillään ennakkoäänten julkistuksen jälkeen

Sekä kokoomuksen että vihreiden vaalivalvojaisissa Oulussa ilo oli ylimmillään ennakkoäänten tultua julki. Perussuomalaisilla ei ole Oulussa vaalivalvojaisia.

Lue myös: Pek­ka-pi­pa­rien jako jatkuu – Haa­vis­ton kam­pan­ja­vä­ki yl­lät­tyi yk­kös­ti­las­ta Oulussa ja Lapissa

Pekka Haaviston vaalivalvojaisten tunnelmia ennakkoäänten tultua. Haastattelussa Marja Lähde, Haavisto 2024 -kampanjan Oulun aluevastaava.

Klo 20.20: Kokoomuksen vaalivalvojaisissa Oulussa hekumoitiin Stubbin kannatusta

Lue myös: "Huh, mitkä seu­raa­vat kaksi viik­koa" – Ko­koo­muk­sen vaa­li­juh­las­sa vaisuus vaihtui ta­pu­tuk­siin

Kokoomuksen vaalivalvojaisissa Oulussa ilo oli ylimmillään ennakkoäänten julkistuksen hetkellä.

Klo 20.07: Rehn Halla-ahon kannassa, muut kaukana kärjestä

Kolmen kärjen takana neljäntenä on Olli Rehn (kesk) 15,5 prosentin äänisaaliilla. Li Andersson (vas) on viidentenä 5,4 prosentin tuloksellaan.

Jutta Urpilainen (sd) on kuudes 5,1 prosentin tuloksella, Mika Aaltola (sit) seitsemäs 1,7 prosentilla, Sari Essayah (kd) kahdeksas 1,6 prosentilla ja Harry Harkimo (liik) yhdeksäs puolen prosentin kannatuksella.

Klo 20.05: Halla-aho ei ryhdy ennustamaan mahdollista nousuaan

– Ennakkoääniosuuteni on korkeampi mitä äsken ennustin, en osaa tätä sen kummemmin kommentoida. Tiedämme, että ennakkoäänestyksessä erityisen aktiivisesti äänestettiin niissä ryhmissä joissa perussuomalaisten kannatus ei ole kovin korkea, Halla-aho totesi Ylen lähetyksessä.

Halla-aho ei ryhdy ennustamaan mahdollista nousuaan.

– En osaa ennustaa vaalituloksia eikä siihen ole tarvetta. Toivon tietysti, että tulos on mahdollisimman hyvä.

Klo 20.04: Haavisto uskoo pääsevänsä Stubbin kanssa kakkoskierrokselle

– Uskon, että olemme Alexander Stubbin kanssa toisella kierroksella, Haavisto sanoi Ylen lähetyksessä.

Klo 20.03: Stubb tyytyväinen äänimääräänsä

– Paljon enemmän kuin uskalsin odottaa, Stubb kommentoi Ylen lähetyksessä vaalivalvojaisissaan.

– Jokainen ääni on helpotus. Se, että saamme noin paljon ääniä tähän alkuun, tuntuu valtavan hyvältä. Tällaista kiitollisuuden tunnetta ei ole koskaan aiemmin ollut

Klo 20.00: Stubb kärkipaikalla ennakkoäänten jälkeen

Kello 20 julkaistut ennakkoäänet singahduttivat Stubbin odotetusti kärkeen. Stubb keräsi ennakkoäänistä 28,3 prosenttia.

Haavisto kärkkyy ennakkoäänten jälkeen toisena 25,8 prosentin äänimäärällä. Halla-aho on kolmantena 16,1 prosentin kannatuksellaan.

Kaleva seuraa vaali-iltaa

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros huipentuu sunnuntaina. Ennakkoäänten tulokset tulevat julki kello 20. Tulosten tultua julki ne voi nähdä täältä.

Ensimmäisestä kierroksesta on povattu Alexander Stubbin (kok), Pekka Haaviston (vihr) ja Jussi Halla-ahon (ps) välistä taistelua.

Kaleva seuraa tiiviisti vaali-illan kulkua.