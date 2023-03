Tuirassa 25 vuotta asunut Kalevan lukija ihmettelee varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikoissa tapahtuneita muutoksia. Aiemmin hän on käynyt äänestämässä Kisakentän päiväkodilla Länsi-Tuirassa. Nyt äänestyspaikaksi on merkitty Merikosken päiväkoti Itä-Tuirassa. Äänestyspaikan nimi on Koskikeskus.

Oulun vaaliasioista vastaava kaupunginlakimies Jukka Lampén kertoo, että äänestysalueiden muutoksia joudutaan tekemään silloin tällöin vaalien välillä. Syy on yksiselitteinen.