Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala järjestetään 27. tammikuuta 2023. Arkistokuva on gaalasta pari vuotta sitten. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala järjestetään 27. tammikuuta. Siellä valitaan myös vuoden 2022 urheiluseura. Valinta perustuu Kalevan verkkolehdessä olevaan yleisöäänestykseen.

Ehdolla ovat Kuivasjärven Aura, Taivalkosken Metsäveikot 85, Kempeleen Kiri sekä Oulun Floorball Club.

Äänestysaika on 9.–15. tammikuuta.

Lue tästä ehdolla olevien seurojen esittelyt:

Kuivasjärven Aura

Aura on vuonna 1949 Kuivasjärvellä perustettu urheiluseura. Jäseniä on noin 750. Aura onkin yksi Suomen suurimmista yleisurheiluseuroista. Viime vuonna Auran nuoret yleisurheilijat saavuttivat loistavaa menestystä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Auran oma toimipiste Auranmaja toimii talvisin Kuivasjärvellä hiihtomajana ja seura ylläpitää alueen latuverkostoa.

Taivalkosken Metsä-Veikot 85

Vuonna 1985 perustettu seura on alueellisesti merkittävä toimija. Noin 150 jäsen voimin organisoidaan useita kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja vuosittain Taivalvaaralla. Keväällä on tulossa mm. FIS-hiihdot. Seura on aktiivinen toimija ja talkootöitä tehdään talvilajien eteen kovasti.

Kempeleen Kiri

1915 perustettu monilajiseura elää ja voi voi hyvin. Pesäpallo, yleisurheilu ja hiihto kuuluvat nykyään lajivalikoimiin. Pesäpallossa sekä miehet että naiset palaavat korkeimmalla sarjatasolla. Seura pitää lapsille pesisliikkaria sekä kesän yleisurheilukoulut ovat suosittuja.

Oulun Floorball Club

2008 perustettu salibandyn erikoisseura on noussut jäsenmäärältään (yli 1000) Suomen kolmanneksi suurimmaksi salibandyseuraksi. Seuran toiminnan pääpaino on laadukkaassa junioritoiminnassa ja seura onkin palkannut sekä toiminnanjohtajan että valmennuspäällikön. Seura tekee yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa pitämällä kerhotoimintaa usealla kaupungin koululla.

