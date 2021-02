Liikenneturva on päivittänyt suosituksensa lasten selkä menosuuntaan matkustamisesta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Liikenneturva esittää, että lasten olisi istuttava autossa selkä menosuuntaan ainakin 4-vuotiaaksi saakka. Asiasta kertoo Aamulehti.

Tällainen suositus on ollut jo vuosia voimassa Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa ikäraja on ollut tähän asti kolme vuotta, mutta nyt Liikenneturva on päivittänyt näkemyksensä yhteispohjoismaiselle tasolle.

– Selkä menosuuntaan -asento on turvallisin vielä nelivuotiaillekin lapsille. Niskan alueelle kohdistuvat törmäysvoimat ovat niin rajut, koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski sanoo Aamulehdelle.

Liikenneturva esittelee näkemystään neljän vuoden "turvaikärajasta" seuraavaksi yhteistyökumppaneille kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sekä turvaistuinten valmistajille ja myyjille.