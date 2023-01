Metsäliike on järjestänyt Aalistunturin alueella kaksi mielenosoitusta, jossa se on pysäyttänyt Metsähallituksen hakkuut. Poliisi hajotti ensimmäisen mielenosoituksen viikko sitten tiistaina. Nyt viikkoa myöhemmin tilanne on kehittymässä samaan suuntaan.