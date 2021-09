Jo 67 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut Suomessa kaksi rokoteannosta koronavirusta vastaan. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 83 prosenttia. Näin kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteessa.

STM:n ja THL:n mukaan tähän mennessä annetut rokotukset suojaavat erittäin hyvin ikääntyneitä ihmisiä sekä riskiryhmiä. Jo yksi rokotuskerta on vähintään puolittanut tartuntojen määrän kussakin ikäryhmässä.

Rokottamattomilla on selvästi rokotettuja suurempi riski saada tartunta ja sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

Yli 60-vuotiaista yli 86 prosenttia on ottanut kaksi rokotetta. 50–59-vuotiaiden joukossa rokotekattavuus on lähes 82 prosenttia ja 40–49-vuotiailla yli 73 prosenttia.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (6.–19.9.) uusia koronavirustartuntoja ilmaantui 107 sataatuhatta asukasta kohden. Se on 27 prosenttia vähemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 146 sataatuhatta asukasta kohden.

Erikoissairaanhoidossa oli viime viikon sunnuntaina yhteensä 78 potilasta. Heistä 57 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 21 teho-osastolla.

Tehohoitopotilaiden määrä on nyt kääntynyt selvään laskuun, mutta muuten sairaalakuormitus on pysynyt viimeisten viikkojen aikana melko vakaana. Sairaalahoidon tarve on elo-syyskuun aikana ollut noin kolmasosa kevään 2021 huippujaksoihin verrattuna. Tautiin liittyviä kuolemia oli tämän viikon keskiviikkoon mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 062.

Rajoitusten löysentäminen lisää myös rokottamattomien ihmisten kontakteja. Siksi testeihin pitää edelleen hakeutua tarvittaessa.