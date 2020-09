Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot numeroon 112. Kuva: Jussi Leinonen

72-vuotias Liisa Sarlin on kadoksissa Nivalassa. Poliisin mukaan Sarlin on 170 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on lyhyet harmaat hiukset. Kadonnut käyttää silmälaseja.

Poliisin mukaan Sarlin on poistunut kotoaan Nivalan keskustasta todennäköisesti tänään perjantaina aamukahdeksan aikoihin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot kadonneesta hätäkeskukseen numeroon 112. Kiireettömät asiaan liittyvät muut tiedot voi soittaa poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.