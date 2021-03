Yli 80-vuotiaiden ja heidän omaishoitajiensa rokotukset ovat Oulunkaarella loppusuoralla, mutta kaikkia ryhmään kuuluvia ei ole vielä tavoitettu. Oulunkaaren henkilökunta jatkaa heidän tavoitteluaan, ja yli 80-vuotiaat voivat myös itse soittaa koronarokotusnumeroon.

Myös lähiomainen voi varata ajan ikäihmisen puolesta, Oulunkaaren kuntayhtymän tiedotteessa kerrotaan. Simon kunnassa ajan varaaminen itse ei vielä onnistu.

16-69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat ja 70-80-vuotiaiden rokotukset alkavat maaliskuun puolivälissä. Tällä hetkellä Oulunkaaren henkilökunta soittaa tähän ryhmään kuuluville kotiin tarjoten rokotusaikaa, eikä aikoja voi varata vielä itse.

Tiedotteessa huomautetaan, että rokotusvuorossa olevien kannattaa nyt vastata itselle tuntemattomiin numeroihin. Jos kuntalainen ei vastaa ensimmäisellä kerralla, henkilökunta yrittää tavoittaa uudestaan.

16-69-vuotiaista riskiryhmäläisistä ensimmäisenä ovat vuorossa henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi elin- tai kantasolusiirto, tietyt syövät, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus, kakkostyypin diabetes ja downin oireyhtymä.

Viimeisen viikon aikana Oulunkaarella on annettu noin tuhat rokotusta. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut tällä hetkellä noin 2600 henkilöä, toisen annoksen saaneita on 380.

Oulunkaari rekrytoi parhaillaan lisähenkilöstöä rokotuksiin liittyviin tehtäviin, kuten puhelinpalveluun, ajanvaraustyöhön sekä itse rokottamiseen.