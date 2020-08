Ammattilaisena muun muassa Rapid Wienissä useita vuosia pelannut Markus Heikkinen arpoi Kaleva Cupin lohkot. Arvonnan juonsi Ville Luotola. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oululaisessa jalkapalloilussa on paljon positiivisia asioita tekeillä, sanoo 61 A-maaottelun Markus Heikkinen. Pitkän uran ammattilaisena tehnyt Heikkinen on nykyisin AC Oulun urheilutoimenjohtaja ja P17-ikäluokan SM-sarjassa pelaavan OLS:n valmentaja.

– Uusi hallihanke tuo kaivattua lisäharjoittelutilaa kaupunkiin. Uskon, että pelaajamassaa on riittävästi ja olosuhteet ovat ok tasolla. Seuraava hyppy on satsaaminen valmentajien koulutukseen, Heikkinen näkee.

Hän arpoi torstaina Kaleva Cupin eli 12-vuotiaiden Pohjois-Suomen nappulamestaruusturnauksen lohkot. Heikkinen muutti Ouluun 13-vuotiaana, joten hän ei ole itse pelannut turnauksessa. Heikkinen aikoo olla Heinäpään urheilukeskuksessa 21.–23. elokuuta pelattavassa turnauksessa paikan päällä katsojana.

– Seuraan samoja asioita kuin vanhempienkin pelaajien kohdalla. Pelaajasta huomaa, onko hän täysillä mukana ja rakastaako hän lajia.

Kaleva Cup on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty junioriturnaus. Tämän vuoden kilpailu on jo 51:s peräkkäinen.

Poikien sarjassa on kaksi viiden joukkueen lohkoa. A-lohkoon arvottiin RoPS, OLS/Keltainen, LiKi/Pallokarhut, Tervarit-j ja HauPa. B-lohkon muodostavat OLS/Sininen, TP-47, FC Ylivieska, FC Raahe ja Ajax-Sarkkiranta.

Tytöt pelaavat neljän joukkueen lohkoissa. A-lohkon joukkueet ovat OHF/Sininen, OHS/Musta, FC Wimma ja LiKi/Pallokarhut. B-lohkossa pelaavat HauPa, Ajax-Sarkkiranta, ONS ja TP-47.