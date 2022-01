Koronapandemia on pian kaksi vuotta Suomessa rajoittanut näyttelijöiden vapautta harjoittaa ammattiaan ja ylläpitää luovuuttaan yleisön edessä. Siksi on yllättävää kuulla, että alalla läpikotaisin marinoitu Ilkka Heiskanen on kokenut yhden uransa huippuhetkistä hiljattain juuri korona-aikana.

Ilkka Heiskanen vaalii kypsällä iällä myönteistä ajattelua. – Kun päättää omassa elämässään, että tästä tulee hyvä päivä, viikko tai vuosi, itselleen annettua lupausta ei voi pettää. Uskomalla hyvään se toteutuu. Kuva: Heikki Saukkomaa

Heiskanen vietti loka-marraskuussa kuusi viikkoa Espanjassa, jossa kuvattiin Jukka-Pekka Valkeapään ohjaamaa rikoskomediaa Hetki lyö. Heiskanen näyttelee ensi syksynä ensi-iltansa saavassa elokuvassa entistä rikollista. Hänen ohellaan kärkirooleissa ovat pääosan näyttelevä Outi Mäenpää, Jukka-Pekka Palo, Johannes Holopainen ja Jari Pehkonen.