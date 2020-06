Mikko Helanderin mukaan kotimaisten yritysten kansainvälistä menestystä on auttanut se, että suomalaiset yritysjohtajat tapaavat toimia etulinjassa yhdessä muun porukan kanssa. Kuva: Markku Ulander

Kun korona on koetellut kevään mittaan Suomea ja koko maailmaa, Keskon pääjohtaja Mikko Helander on kantanut huolta niin työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta kuin Suomen taloudesta.

Helanderin mielestä Suomi on toiminut koronan akuutissa vaiheessa onnistuneesti.

– Nyt olemme siirtymässä exit-vaiheeseen, joka on tärkeää hoitaa mahdollisimman hyvin. Parhaassakin tapauksessa Suomen valtio velkaantuu 15 miljardia. Jos exit-vaihe epäonnistuu, velkaa voi tulla lähes 30 miljardia.

Helanderin mielestä koronan exit-vaiheessa testaa, jäljitä, eristä -mallia pitää toteuttaa tehokkaasti. Samalla on tehtävä tarpeelliset turvallisuutta lisäävät toimenpiteet.

Helander toteaa, että Keskolla ruokakauppojen ja rautakauppojen myyntivolyymit ovat olleet korona-aikanakin varsin hyvät. Sen sijaan autokauppojen sekä ravintoloille, ruokaloille ja kahviloille tehtävä food service -myynti on vähentynyt huomattavasti.

Helanderin mukaan korona-aikana Keskon ykkösprioriteetti on ollut asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus. K-ryhmällä on kahdeksassa maassa noin 1 800 kauppaa, joista yli puolet toimii Suomessa. Päivittäin kaupoissa käy keskimäärin 1,5 miljoonaa asiakasta.

– Työntekijöitä meillä on 43 000. Heidän keskuudessaan on havaittu 45 tartuntaa. Yksikään niistä ei ole tiettävästi tullut kaupasta, joten turvallisuuteen satsaaminen on toiminut hyvin.

Uudistumista ja kasvua

Helander valmistui vuonna 1985 konerakennuksen diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Opinnoissaan hän keskittyi erityisesti konepajatekniikkaan ja tuotantotalouteen.

Työuransa alkuvaiheissa Helander työskenteli lähinnä konepajayhtiö Valmetilla edeten nopeasti johtotehtäviin. Tämän jälkeen hän on toiminut metsäteollisuudessa ja kaupan alalla. Helander oli toimitusjohtajana ensin Metsä Tissuella ja sitten Metsä Boardissa (entinen M-Real). Keskon pääjohtajana hän aloitti 2015.

– Eri tehtävissäni yhteisiä nimittäjiä ovat olleet uudistuminen ja liiketoiminnan kasvu. Toimintaympäristö on muuttunut välillä vauhdilla, jolloin on pitänyt tehdä merkittäviä strategisia uudelleenlinjauksia. Tähän on voinut sisältyä myös yt-neuvotteluja, mutta saneeraaja en koe olleeni.

Helander toteaa, että yritysmaailmassa yksi ihminen ei voi saada kovin paljon aikaan.

– On tärkeää löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille. Näin syntyy tarvittavaa joukkovoimaa, jolla yhtiötä viedään eteenpäin muuttuvassa maailmassa.

Johtajat etulinjassa

Helanderin mukaan hyvin toimiva markkinatalous luo pohjaa toimivalle demokratialle.

– Kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehtiminen luo edellytyksiä korkealle työllisyysasteelle. Vain työtä tekemällä pystymme ylläpitämään nykyistä elintasoa ja säilyttämään yhteiskunnan turvaverkot.

Helander toteaa, että monet suomalaisyritykset ovat menestyneet kansainvälisesti erittäin hyvin.

– Tässä on varmasti auttanut se, että suomalaiset yritysjohtajat tapaavat toimia etulinjassa yhdessä muun porukan kanssa. Monesti johtajillakin on kädet vähän savessa.

Helander on taustaltaan savolais-karjalainen: äiti on kuopiolainen ja isä on kotoisin Viipurista.

– Minulla on edelleen synnyinkaupunkiini Kuopioon kiinteät yhteydet vanhempieni ja muiden läheisten myötä. Savolais-karjalaisuus näkyy varmasti sosiaalisuutena, mikä on auttanut myös töissä. Minun on ollut helppoa liikkua maailmalla ja solmia yhteistyösuhteita.