4H-yhdistykset ostavat puolukkaa myyntiin. Kuva: Reino Hämeenniemi

4H-yhdistykset perustavat tänä vuonna 37 marja-asemaa eri puolille Suomea. Marja-asemat ostavat kotimaista puolukkaa ja välittävät sitä eteenpäin.

Marja-asemat avautuvat 5. syyskuuta. Ne ovat auki pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin.

Pohjois-Pohjanmaalla on tänä syksynä 13 marja-asema. Oulun seudulla marja-asemia on Ylikiimingissä, Muhoksella, Tyrnävällä ja Limingassa. Marja-asemien sijainnit ja aukioloajat löytyvät 4H:n verkkosivuilta.

4H-yhdistykset ovat välittäneet metsämarjoja usean vuoden ajan. Vuodesta 2020 alkaen hanke on kulkenut nimellä Satosankarit. Kahden viime vuoden aikana marja-asemien kautta on kulkenut yli puoli miljoonaa kiloa metsämarjoja. Lisäksi yli 1 100 nuorta on saanut tuloja.

Satosankarit-toiminta työllistää nuoria muun muassa marja-asemalle töihin. Siellä työskentelevien pitää olla vähintään 18-vuotiaita. Lisäksi nuoria on mukana toiminnassa marjojen kerääjinä ja somelähettiläinä. 4H-yhdistykset perustavat keruurinkejä, joissa mennään yhdessä metsään keräämään marjoja myytäväksi.

Syyskesällä 2022 4H-liitto järjestää paikallisyhdistysten kanssa viisikymmentä ohjattua metsämarjojen poimintaretkiä. Ne on suunnattu ihmisille, joiden on muuten vaikea päästä marjametsään.