Kun 485 meni toisella yrityksellä yli Münchenin Olympiastadionilla, Wilma Murto nousi naisten seiväshypyn kaikkien aikojen maailmantilastossa sijalle 12. Se on suomalaisittain poikkeuksellisen korkea sijoitus yksittäisessä yleisurheilulajissa, mutta ei kuitenkaan paras.

Tämän hetken listoilla korkein suomalaissijoitus on 93,09 heittäneellä Aki Parviaisella. Keihäsmies on uuden mallin keihäällä heitetyissä tuloksissa neljäntenä. Tero Pitkämäki on samalla listalla 12:s.