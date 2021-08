Posion uuden ravintola Kisuran keittiömestari Marcus de Jong tietää mistä lähiruoka ravintolaan tulee. Tässä ollaan pyytämässä ahvenia. Takana Timo Posio, paikallinen kalastaja ja kalastusopas ja hänen poikansa Jeremias. Kuva: Janica Suominen

Posion uuden ravintola Kisuran keittiömestari, hyvin suomea puhuva hollantilainen Marcus de Jong vastaa puhelimeen iloisena. Hän kertoo olevansa jo aivan ihastunut Posioon ja sen rauhallisuuteen: hänestä on ihanaa, kuinka Posiolla voi kävellä tunteja näkemättä ketään. Ainoa lenkkiseura saattaa olla sarvipäinen.

– Kun näin, mitä Posio on ja missä se on, ajattelin, että se on ihana. Rakastan kalastamista ja luontoa. Ihmisiä on vähän, mutta paikka on iso. Tykkään kyllä ihmisistä ympärillä, mutta minulle on tärkeää, että löytää rauhan. Ja olen nähnyt jo varmaan sata poroa, hän innostuu.