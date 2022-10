Helsinki

Sähkölaskut ovat aiheuttaneet entistä useammalle suomalaisille maksuvaikeuksia.

– Tänä vuonna 4 000 henkilöä on saanut sähkölaskuista aiheutuneita maksuhäiriömerkintöjä. Osalla on useampia merkintöjä, sanoo Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi STT:lle.

Yhteensä maksuhäiriömerkintöjä on annettu sähkölaskujen vuoksi 6 000, joten osalla henkilöistä on jo useampia merkintöjä sähkölaskujen vuoksi. Määrä on kasvanut edellisvuoden tammi-syyskuusta 18 prosentilla.

Maksuhäiriöissä voi näkyä piikki keväällä

Energiankulutuksen kasvaessa kylmenevien ilmojen myötä maksuhäiriöiden määrän odotetaan nousevan talvella.

– Sähkölaskut tulevat todennäköisesti olemaan korkeimmillaan tammi-helmikuussa 2023, joten niistä voidaan odottaa piikkiä maksuhäiriöihin ensi keväänä, Kauppi sanoo.

Asiakastieto arvioi, että vaikka Suomen hallitus on luvannut tukea kotitalouksia, joilla sähkölaskut nousevat korkeiksi, ongelmia saattaa aiheuttaa se, että kotitalousvähennys ja sähkötuki saattavat tulla maksuun takautuvasti.

– Vaikeuksissa olevien kuluttajien kannattaa ajoissa ottaa yhteyttä velkojiin, kuten sähköyhtiöihin, ja pyrkiä sopimaan maksuehdoista, jotta vältytään turhilta perintätoimilta ja pahimmillaan maksuhäiriöltä, Kauppi ohjeistaa.