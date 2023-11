Moni nuori ihminen voisi kadehtia pikkukaupungissa Pohjois-Pohjanmaalla asuvaa 26-vuotiasta Siniä. Hänellä on vakituinen työpaikka vaativissa asiantuntijatehtävissä, hän on juuri muuttanut yhteen poikaystävänsä ja tämän lasten kanssa, on läheisiä ystäviä ja hyvät suhteet omiin sisaruksiin.

Sini on itsekin sitä mieltä, että hänen tilanteensa on nyt paras mahdollinen, ennen kaikkea siksi, että yli vuosikymmenen elämää vaikeuttaneet syömishäiriöoireet ovat nyt hyvin hallinnassa. Sini ei ole hänen oikea nimensä, sillä hän haluaa asian arkaluonteisuuden takia kertoa kokemuksistaan nimettömänä. Sinin henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Moni harmittelee itsekurinsa puutetta, jos ei saa pakotettua itseään sohvan pohjalta lenkille tai pitämään näppejä irti herkuista. Sini iloitsee siitä, ettei pysty enää pakottamaan itseä liikkumaan silloin, kun ei huvita tai epäämään itseltään kiellettyinä pitämiään ruokia.