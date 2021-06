Tästä päivästä lähtien 20-vuotiaat eli vuonna 2001 syntyneet ja sitä vanhemmat voivat varata ajan koronarokotukseen Oulussa. Ajan voi varata verkossa tai soittamalla.

Kaupungin tämän hetkinen rokotekattavuus on sitä pienempi, mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse. Esimerkiksi 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä ensimmäisen rokotteen on käynyt ottamassa noin 69 prosenttia, 35–39-vuotiaista puolestaan noin 40 prosenttia.

Eilen Kaleva uutisoikin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon olevan huolissaan alle 40-vuotiaiden heikosta aktiivisuudesta koronarokotuksiin hakeutumisessa.