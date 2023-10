Lapsuudessa kylpyhuoneen peilikaapin alapuolella oli kaakelissa tarra, jossa keikkuivat iloisesti hymyilevät eläinhahmot hammasharjoineen. Tarran valistava runo on jäänyt elävästi mieleen: ”Nököhampaalla vasta on mukava olo, puhdas on jokainen hampaankolo. Kissan harjaa ei näy tässä, kissa on hampaita pesemässä.”

Hammasvalistus ei jäänyt 1980-luvulla tarrojen varaan. Lapset pistettiin harjaamaan hampaita myös koulussa. Säännöllisesti kouluilla kiertävä hammashoitaja saapui luokkaan, pisti oppilaat riviin ja jakoi jokaiselle hammasharjan ja -tahnaa. Sitten ryhdyttiin toimeen. Samasta hampaasta ja yhtenä joukkona, kunnes kaikkien legorivistöt oli käyty läpi huolellisesti.