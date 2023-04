Kiimingin keskustassa on noin viikon verran purettu keskeistä rakennusta, joka tunnettiin vuosia sitten muun muassa Spar-kaupan talona. Myöhemmin talossa on ollut esimerkiksi kirpputori ja lemmikkieläintarvikekauppa.

Talo on siirtynyt hiljattain Oulun kaupungin omistukseen samoin kuin viereinen virastokäytössä ollut rakennus, joka on vielä tolpillaan mutta puretaan myös tänä keväänä. Sen rakennuksen omistaa Oulun tilapalvelut. Talojen osoite on Lempiniementie samassa pihapiirissä Kiimingin entisen kunnantalon kanssa.