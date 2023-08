1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan elokuun 3. päivänä veronpalautuksia. Verohallinto varoittaa veronpalautuksiin liittyvistä huijausyrityksistä. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia elokuun 3. päivänä, yhteensä palautuksia maksetaan yhteensä 843 miljoonaa euroa. Elokuun veronpalautuspäivä on asiakasmäärältään vuoden suurin.

Verohallinto maksaa veronpalautuksia asiakkaille heinäkuusta joulukuuhun välillä riippuen siitä, milloin asiakkaiden verotus on valmistunut. Elokuun jälkeen veronpalautuksia maksetaan seuraavan kerran 4. syyskuuta. Oman palautuspäivän voi tarkistaa Omavero-palvelusta tai verotuspäätöksestä.

Verohallinto muistuttaa tiedotteessaan, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla. Veronpalautukset maksetaan tileille torstaina päivän aikana.

– Jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan iltapäivän puolella. Jos rahat eivät sittenkään näy tilillä, veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta, Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman kommentoi tiedotteessa.

Maksupäivä on voinut siirtyä esimerkiksi, jos asiakas tai tämän puoliso on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta, Verohallinto on saanut verotukseen vaikuttavia tietoja muualta veroilmoituksen lähettämisen jälkeen, oikea tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi tai veronpalautus on ulosmitattu.

Jos henkilö ei ole ilmoittanut Verohallinnolle ajantasaista tilinumeroaan, veronpalautuksen saa maksuosoituksena eli rahalähetyksenä.

Verohallinto varoittaa kalasteluviesteistä

Veronpalautusten maksun aikaan liikkeellä on runsaasti erilaisia huijausyrityksiä, joilla yritetään koitetaan kalastella ihmisten pankkitunnuksia, Verohallinto varoittaa. Ylitarkastaja Villman muistuttaa, ettei Verohallinto ikinä ilmoita asiakkaille veronpalautuksista tekstiviesteillä tai sähköposteilla.

− Tieto veronpalautuksesta on merkitty verotuspäätökselle, joka on OmaVerossa. Niille, joilla ei vielä ole käytössä sähköistä viranomaisasiointia, päätös on tullut kotiin postissa. Ei siis kannata klikkailla tekstiviesteissä tai sähköpostissa tulevia linkkejä − ne eivät ole Verohallinnolta, Villman sanoo.

Omaveroon menemistä suositellaan vero.fi-etusivun tai vero.fi/omavero-osoitteen kautta.

– Googlen hakutulossivun kautta ei kannata lähteä klikkailemaan, sillä internetissä on myös OmaVeroa muistuttavia huijaussivustoja. Asiakkaan pitää olla tarkkana, mihin pankkitunnuksiaan syöttää.

Elokuussa myös mätkyjen ja kiinteistöveron eräpäivät

Elokuussa ovat veronpalautusten lisäksi myös jäännösveron eli mätkyjen sekä kiinteistöveron eräpäivät. Jäännöspäivän eräpäivä on 1. elokuuta noin 289 000 asiakkaalla, joilla on maksettavaa yhteensä 97 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron eräpäivä on puolestaan maanantaina 7. elokuuta noin 1,9 miljoonalla asiakkaalla, joilla on maksettavana yhteensä 397 miljoonaa euroa.

– Jos asiakkaalla on nyt elokuussa sekä veronpalautuspäivä että kiinteistöveron eräpäivä, on hyvä huomata, että kiinteistöveroa ei kuitata automaattisesti maksetuksi veronpalautuksista. Vero pitää siis muistaa maksaa itse, Villman neuvoo.