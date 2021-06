Markus Puotiniemen unelma tuli todeksi, kun hän pääsi katsomaan Huuhkajien peliä Pietariin. Kuva: Kai Nevala

Onhan tämä aivan mahtavaa, Markus Puotiniemi innostuu. Alpenhaus-ravintola on täynnä suomalaisfaneja, ja joku on juuri aloittanut "Oi Suomi on" -yhteislaulun.

Vielä mahtavampaa on se, että 16-vuotias oululaisnuori pääsee ihan kohta kivenheiton päässä sijaitsevalle Krestovskin stadionille, missä Suomi kohtaa EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan maailman rankingykkösen Belgian.