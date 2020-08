13 muutosta koronakriisin takia – entiseen ei ole paluuta

Julkisuudessa on arvuuteltu, milloin on mahdollista palata takaisin entisenlaiseen elämään. Paluuta ainakaan entiseen tuskin tulee. Koronakriisi tuntuu iskeneen ennen kaikkea vanhan maailman turvallisuuden, vapauden ja elämän hallinnan tunteisiin. Se on nostanut esiin monia uusia tai vähintäänkin pinnan alla vaikuttaneita piirteitä ja onnistunut jopa kääntämään yhteiskunnallisten trendien suuntaa. On hyvä hetki muodostaa kokonaiskuva muutoksesta.

1. Usein on väitetty, että talous sanelee politiikan sisällön. Tämä teesi on hylättävä, sillä viime ajan tapahtumat osoittavat, että on olemassa useita talouttakin vahvempia vaikuttajia. Koronakriisissä suunnan määritti terveys; Iso-Britannian brexitissä kansallistunne.