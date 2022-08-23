передовиця: У День Незалежності Україна не святкує, вона воює

Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Україна, друга за величиною країна в Європі, сьогодні відзначає свій 24.8. незалежності серйозно та без святкувань. Святкування скасували. Причина всім зрозуміла: Україна має захищати своє існування як нація, як держава зі зброєю в руках.

Жорстокий напад Росії на Україну пів року тому показує, що не всі поважають право самовизначення законно визнаної держави. Українці хоробро б’ються з самого початку. Український народ став обличчям боротьби за свою незалежність. Є кадри перших днів війни, де сільські бабусі зібралися в коло, щоб робити коктейлі Молотова для армії, яка потерпає від браку боєприпасів.

Україна є незалежною 31 рік. Але її культурна самобутність набагато давніша. Історично державу Київська Русь, що існувала ще до 1000 р., можна вважати, зокрема, споконвічним предком Русі. Саме тому зневажливі висловлювання президента Росії Володимира Путіна про Україну як про недодержаву, яка ніколи не мала нічого свого, є обурливим викривленням історії. Такі думки вказують на занижену самооцінку, що прикривається злістю та агресією. Напад на слов'янську державу вже обертається проти Путіна у нього вдома. У Росії є ознаки зростання опору. Армія України зміцнилася завдяки матеріальній підтримці США та Європи. Цю допомогу треба продовжувати, бо поразка України означає негайну загрозу для всієї Європи. Необхідно запобігти розширенню розпочатої Путіним загарбницької бандитської війни.

Хоч Україна є географічно далекою, вона поділяє спільну з Фінляндією історію.

Ідея національної самобутності почала формуватися в обох аграрних країнах у другій половині XIX століття і породила самобутню культуру у різних формах.

Обидві країни потрапили під ярмо метрополії Росії приблизно в той самий час, коли царська машина намагалася силою придушити національні іскри на рубежі XIX і XX століть. Після цього були русифікація назв вулиць і насадження російської адміністрації, насильство і депортації до Сибіру. Незалежність почала формуватися в Україні в березні 1917 року, тоді ж коли Фінляндія стала замислюватися про майбутнє як незалежної держави. Початок в Україні був таким же кривавим, як у Фінляндії. Україна воювала як всередині країни, так і проти військ Радянської Росії впродовж чотирьох років, починаючи з листопада 1917 року.

На відміну від Фінляндії, Україна не здобула тоді незалежність. Більша частина території України була приєднана до створеного Радянського Союзу, де починалися жахи терору. Колективізація сільського господарства в Радянській Україні з примусовим вилученням зерна викликала величезний брак продовольства. До десяти мільйонів людей загинуло від голоду під назвою Голодомор, який можна вважати етнічною чисткою. Чистки продовжилися і під час Другої світової війни, під час окупації нацистською Німеччиною. Тоді було знищено близько мільйона євреїв.

Незалежність дорого обходиться Україні. Її доводиться оплачувати болем, що триває й нині. У своїй боротьбі Україна захищає європейську стабільність та право держав самим вирішувати свої справи.