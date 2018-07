Yksi aikamme henkevimmistä murjottajista on Colin Firth – elokuvassa hän löytää lohtua Amerikasta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Hope Springs – kahden leidin loukussa

★★★ Kuvassa Colin Firth saattaa hymyillä Minnie Driverin ja Heather Grahamin välissä, mutta se on vain kohteliaisuutta. Brittitähti on yksi aikamme henkevimmistä murjottajista. Sen varassa pärjätään Mark Hermanin romanttisessa komediassa, jossa naisystävä Vera tekee oharin, ja taiteilija Colin jättää Englannin taakseen. Amerikkalainen terapeutti Mandy aloittaa pian lohdutustoimet. (Britannia/USA 2003)

Liv tiistai 24.7. klo 21.00

The Liability

★★★ Tim Roth ei 1.70 metrin pituudellaan kolistele honkia, mutta kyllä hän ne levottomiksi tekee. Hänessä on tiukkaan pakattua vimmaa, jolla on tehty selvää jälkeä hyvin erilaisissa rooleissa. Hahmo on hallussa myös Craig Viveirosin mustankoomisessa rikosjännärissä, jossa kirkasotsainen apupoika (Jack O’Donnell) koettelee kokeneen palkkamurhaajan hermoja. Arvoituksellisella naisellakin (Talullah Riley) on osuutta asiaan. (Britannia 2012)

Hero tiistai 24.7. klo 21.00

Casino Royale

★★ Ken Hughesin, John Hustonin ja neljän muun ohjaajan agenttikomedia on poikkeus James Bond -elokuvien ketjussa ja pubivisojen perinteinen knoppi. Maailman pelastaminen ei juuri kiinnosta 1960-luvulle tyypillisessä, tähdillä lastatussa sekoilussa, joka häviää hauskuudessa monille ihan oikeille Bond-leffoille. Vanha salonkileijona David Niven on tylsä Bond, mutta Peter Sellers ja nuori Woody Allen huvittavat sentään hieman. (USA 1967)

Nelonen tiistai 24.7. klo 21.00