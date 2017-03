Viihdesivusto: Dome Karukoski ohjaa Hollywood-elokuvan - pääosassa todennäköisesti Keanu Reeves

Suomalaisohjaaja Dome Karukoski ohjaa Hollywood-elokuvan, jonka pääosissa nähdään todennäköisesti Keanu Reeves ja Isla Fisher, kertoo viihdesivusto Deadline.

Sivuston mukaan neuvottelut Reevesin ja Fisherin kanssa ovat loppusuoralla.

Elokuva The Starling eli "Kottarainen" kertoo avioparista, joka menettää lapsensa. Menetyksen aiheuttaman surun takia nainen joutuu hoitolaitokseen. Tällä välin mies päättää rakentaa parin kodin takapihalle puutarhan, mutta tulee aggressiivisen linnun häiritsemäksi.

Karukosken Tom of Finland kilpailee New Yorkissa Tribeca-elokuvajuhlilla huhtikuussa. Lisäksi Karukoski on ohjannut Mielensäpahoittaja-, Leijonasydän- ja Tummien perhosten koti -elokuvat.

Reeves on näytellyt aikaisemmin elokuvissa kuten Matrix, Matkalla Idahoon, Paholaisen asianajaja ja Bram Stokerin Dracula. Fisher tähditti viime vuonna elokuvaa Yön eläimet, jonka lisäksi hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Himoshoppaajan salaiset unelmat, Visions ja Suuri puhallus.

