Vietnamilaisen naisen kohtalontie kulkee kotikylästä Yhdysvaltoihin – Hiep Thi Le tekee vaativan roolin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme perjantain kiinnostavinta



tv-elokuvaa

Taivas ja maa

*** Oliver Stone katseli Vietnamin sotaa syvältä tähtilipun varjosta Oscar-hiteissään Platoon ja Syntynyt 4. heinäkuuta. Ohjaaja otti vahinkoa takaisin tosipohjaisessa elokuvassa, joka kulkee vietnamilaisnaisen kohtalontietä kotikylästä sotavuosien kautta Amerikkaan. Hiep Thi Le tekee vaativan pääroolin, mutta hyvistä aikeistaan huolimatta Stone ei pääse tätä lähelle. Kotimaansa pettävästä onnelasta hänellä on vahvempi ote. (USA 1983)

Yle Teema & Fem perjantai 16.2. klo 21.00

Myrskyn ratsastajat

**** Myös Kathryn Bigelow on kunnostautunut amerikkalaisten sotatraumojen kuvaajana, mutta tässä toimintadraamassa painetaan vahvasti kotipuolessa. Keanu Reeves on nuori agentti, joka lähtee solutuskeikalle ottamaan selvää, onko surffarijengillä osuutta raivokkaisiin pankkiryöstöihin. Ohjaaja on varsinainen peto kuvaamaan testosteronia tihkuvia miesporukoita, ja juuri sellaista Patrick Swayze tällä kertaa luotsaa. (USA 1991)

Sub perjantai 16.2. klo 21.00

Mahtava Oz

*** Vuoden 1939 Technicolor-klassikko Ihmemaa Oz ei ole Suomessa niin tuttu kuin Amerikassa, mutta varmasti täältäkin faneja löytyy. Heille Sam Raimin näyttävä fantasia on herkkua. Se nimittäin kertoo, kuinka taikuri Oscar Diggs päätyi samaiseen Ihmemaahan, josta Judy Garland myöhemmin lauloi sateenkaaren tuolla puolen. James Franco on muikealla seikkailupäällä, jota noitasisarukset Rachel Weisz ja Mila Kunis tukevat. (USA 2013)

Hero perjantai 16.2. klo 21.00