Rockin veteraaniyhtye 10cc saapuu keväällä ensi kertaa Suomeen. 1970-lukulainen brittibändi esiintyy Seinäjoen Areenassa 6. toukokuuta.

Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Dreadlock Holiday, I’m Not in Love ja The Wall Street Shuffle.

Viisihenkisessä nykykokoonpanossa on mukana useita muusikkoja, jotka olivat 10cc:n riveissä jo 1970-luvulla.