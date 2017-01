UMK-finalistien livekunto mitataan kertarysäyksellä huomisen finaalissa

Suomen euroviisuedustaja selviää huomenna Uuden musiikin kilpailun finaalissa. Silloin kymmenen kisaajaa ottaa myös ensimmäistä kertaa mittaa toisistaan, koska aiemmista vuosista poiketen UMK:ssa ei järjestetty televisioituja karsintoja.

Viisukuppila-nettisivun päätoimittaja Kaisa Iivonen olisi toivonut karsintoja, sillä ne luovat "pöhinää" euroviisupiireissä.

- Siellä on nyt paljon artisteja, joiden livelaulannasta ei ole mitään kokemusta. Sitä toivon, että esitykset ovat kolme minuuttia näyttävyyttä, ei sellaista koulun kevätjuhlaa, Iivonen sanoo.

UMK-kilpailun vahvin ennakkosuosikki on tänä vuonna Emma kappaleellaan Circle of Light. Ennakköäänet kirkkaasti vienyt kappale on kahminut voittoja viisufanien äänestyksissä, ja se on myös vedonlyöjien suosikki.

Viisuasiantuntijat lämpiävät myös indieduo Norma Johnin kappaleelle Blackbird.

Voitti mikä poppoo tahansa, Euroviisutietokirjailija Anna Muurisen mukaan Euroviisuihin on turha lähteä vaatimattomasti "musiikki edellä".

- Pitäisi panostaa ja olla ylpeä siitä, mitä ollaan viemässä, hän kannustaa.

UMK17-kisan voittaja ratkaistaan äänestyksellä. 50 prosenttia lopputulokseen vaikuttavista äänistä on yleisöääniä ja toinen puolisko saadaan kansainvälisiltä raadeilta.